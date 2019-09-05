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Футбол Самедов: «Не вижу логики в словах Глушакова» Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.

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