Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram. «Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний», — заявил он.

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С чего всё началось Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний» РБК 06:17