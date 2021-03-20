Дерипаска назвал «атакой на доходы граждан» повышение ЦБ ключевой ставки
Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram. «Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний», — заявил он.В источнике
С чего всё началось
Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал
решение Центробанка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний»