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Ведомости

Дерипаска назвал «атакой на доходы граждан» повышение ЦБ ключевой ставки

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram. «Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний», — заявил он.В источнике
С чего всё началось
Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал
 решение Центробанка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний»

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Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес

Коммерсантъ08:04

«Граждане уже не верят «завтракам»: Дерипаска назвал повышение ключевой ставки ЦБ атакой на доходы россиян

Forbes05:59

Миллиардер назвал рост ключевой ставки атакой на доходы россиян

ПРАЙМ07:49

Миллиардер Дерипаска счел рост ключевой ставки атакой на доходы россиян

РИА Новости07:18

Российский миллиардер назвал рост ключевой ставки ЦБ атакой на доходы граждан

Lenta.ru06:24

Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке атакой на доходы граждан

РБК06:17

Дерипаска назвал повышение ключевой ставки атакой на доходы россиян

Телеканал 360°07:50
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