Экономика
ВедомостиДерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, это "первая подножка" правительству премьера Михаила Мишустина и мина под национальные проекты.
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ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательНакануне.Ru 06:17
с чего всё началось
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал очередное снижение Центробанком ключевой ставки до с 6,25% до 6%. По его словам, «грабёж Центральным банком промышленности и населения продолжается».Секрет фирмы06:30
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