с чего всё началось

ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни.

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, это "первая подножка" правительству премьера Михаила Мишустина и мина под национальные проекты.

Происшествия Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Экономика Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем» Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.

Происшествия Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Армия и оружие Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Шоу-бизнес Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.

Гаджеты Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.