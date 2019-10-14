Общество

РБКРБКДерипаска назвал ошибочным решение суда по его спору с Черногорией

По словам собеседника, решение суда основано на том, что Черногория якобы не является правопреемником Союза Сербии и Черногории и потому не должна отвечать по своим обязательствам, предусмотренным договором о защите инвестиций с Российской Федерацией.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Дерипаска назвал ошибочным решение арбитража по своему иску к Черногории

Известия15:00

Дерипаска анализирует возможность обжалования решения суда в Гааге по иску к Черногории

ТАСС14:00

Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

Ведомости11:32

Дерипаска назвал ошибочным решение суда по его спору с Черногорией

РБК14:06

Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской

News.ru12:24

Дерипаску оставили без 600 млн долларов: власти Черногории похвастались победой над миллиардером в суде

Фонтанка.Ру13:18

Минфин США требует от суда отклонить иск Дерипаски

Саминвестор14 октября в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
Армия и оружие

В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»

ГЛАС.RU 13:56
Политика

Песков оценил приглашение Путина на саммит G7

Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
ТВ Центр 15:04
Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Происшествия

Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова

Вечерний курьер 13:09
Армия и оружие

Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные прививки

БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист 11:11
Футбол

Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Газета.Ru 10:53
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Футбол

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

РЕН ТВ вчера в 20:40
Авто

Завод Haval в РФ начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Первый купе-кроссовер Haval F7x сошел с конвейера завода бренда в Тульской области.
SpeedMe вчера в 07:48
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Армия и оружие

Турция и США договорились по зоне безопасности на сирийско-турецкой границе

Вашингтон и Анкара признают важность зоны безопасности на границе Сирии с Турцией, ее функционирование главным образом будут обеспечивать турецкие вооруженные силы, говорится в совместном заявлении, выпущенном в четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса с представителями турецкого руководства.
Интерфакс 15:40
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг

НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
РБК 14:44
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Гаджеты

Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС

Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service вчера в 08:44
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Политика

Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов

Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Черногория
Государство
Государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. С юго-запада омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной - на северо-западе, Сербией - на северо-востоке, частично признанной Республикой Косово - на востоке и Албанией на юго-востоке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное