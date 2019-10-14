Общество
РБКДерипаска назвал ошибочным решение суда по его спору с Черногорией
По словам собеседника, решение суда основано на том, что Черногория якобы не является правопреемником Союза Сербии и Черногории и потому не должна отвечать по своим обязательствам, предусмотренным договором о защите инвестиций с Российской Федерацией.
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Политика
Песков оценил приглашение Путина на саммит G7
Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
ТВ Центр 15:04
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Происшествия
Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова
Вечерний курьер 13:09
Армия и оружие
Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту
Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист 11:11
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Футбол
На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники
РЕН ТВ вчера в 20:40
Авто
Завод Haval в РФ начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Первый купе-кроссовер Haval F7x сошел с конвейера завода бренда в Тульской области.
SpeedMe вчера в 07:48
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Армия и оружие
Турция и США договорились по зоне безопасности на сирийско-турецкой границе
Вашингтон и Анкара признают важность зоны безопасности на границе Сирии с Турцией, ее функционирование главным образом будут обеспечивать турецкие вооруженные силы, говорится в совместном заявлении, выпущенном в четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса с представителями турецкого руководства.
Интерфакс 15:40
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг
НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
РБК 14:44
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Гаджеты
Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС
Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service вчера в 08:44
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Политика
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13