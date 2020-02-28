Экономика
РБКДерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
"Реальная цена" ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Общество
У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Космос
Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр
Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Культура
Александр Олешко рассказал об уходе с НТВ
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Футбол
В УЕФА не рассматривают перенос Евро-2020 из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Религия
Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление
Участники межправославного совещания в Аммане, посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Кино
Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»
Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Происшествия
При взрыве на шахте в ДНР погибли двое горняков
Источники средств массовой информации в ДНР сообщают, что погибли два шахтера 1975 и 1996 года рождения. Их тела уже подняты на поверхность.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Футбол
В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).