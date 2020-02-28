Экономика
РБКДерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
"Реальная цена" ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Общество
Маленькие оренбуржцы появились на свет в особый день
Согласно истории, лишний день ввел Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры по совету египетского астронома, чтобы период обращения Земли вокруг Солнца совпадал с календарем.
Политика
Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад
Ранее Валенса высказал мнение, что польские власти должны были пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Общество
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение на складе овощебазы в Наро-Фоминске
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в городе Наро-Фоминске Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Политика
МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии
Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» как «лучший режиссер»
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер».
Происшествия
Возле Лионского вокзала в Париже произошел пожар
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля
Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Воронеже
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером в пятницу на улице 9 Января в Воронеже, в результате ДТП пострадали четверо взрослых и девятимесячный ребенок.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Общество
Суд лишил Смолова 8 млн рублей компенсации за разбитый спорткар
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч
Китайские СМИ сообщили, что количество заражений коронавирусом в мире составило больше 85 тысяч человек, умерли 2920 пациентов.
Здоровье
ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
Футбол
В Италии три футболиста заразились коронавирусом
Три игрока итальянского футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе, заразились коронавирусом.
Общество
В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников
Кино
Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли Федор Добронравов уже успел рассказать о возвращении в проект Анатолия Васильева.
Биатлон
Тимофей Лапшин: «На чемпионате Кореи стартуют 40 человек. Причем десять из сорока — тренеры, сервисмены и массажисты»
Биатлонист Тимофей Лапшин, ранее выступавший за сборную России, рассказал о проблемах в корейском биатлоне.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
В Новокузнецке пьяный лихач из Новосибирска устроил гонки с полицией
В кузбасском городе Новокузнецке пьяный водитель-лихач из Новосибирска устроил гонки с дорожными полицейскими, от которых удирал на Porsche Cayenne со скоростью 230 километров в час.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве к 8 марта до +9 °С
Дневная температура в Москве 7 и 8 марта может превысить норму на 6—8 °С, достигнув отметки +9 °С. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.