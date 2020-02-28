Экономика

РБКРБКДерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

"Реальная цена" ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки в России

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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