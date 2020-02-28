Экономика
РБКДерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
"Реальная цена" ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод. Такие результаты опубликованы по состоянию на 1 января 2019 года.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
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Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
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Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб.
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Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Как сообщили в московском департаменте труда и соцзащиты, ребенок проживал с бабушкой до последнего времени, но возникли сложности и теперь мальчик в центре содействия семейному воспитанию.
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Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
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Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных
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Хет-трик Бенедетто принес «Марселю» победу над «Нимом»
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал выездную победу над «Нимом» со счетом 3:2. В составе победителей отличился аргентинский форвард Дарио Бенедетто, который оформил хет-трик.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Финансы
Внешний долг частного сектора в 2020 г. может вырасти
В целом за 2019 год, по оценкам ЦР НИУ ВШЭ, новые займы предприятий превысили погашение и российские компании впервые за несколько лет смогли полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Надежда Бабкина расплакалась на шоу Кудрявцевой
Певица стала участницей шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион». Новой героиней шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала Надежда Бабкина.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Смартфон Vivo APEX 2020 получил 6,45-дюймовый дисплей. «Сердцем» устройства стал процессор Snapdragon 665.
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Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
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«Нельзя ловить падающие ножи»: реакция частных инвесторов на обвал рынка
В конце 2018 года, после затяжного падения российского рынка мультипликатор P/E российского рынка составлял 5,7. Тогда это значение было минимальным за предыдущие пять лет.