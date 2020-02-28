с чего всё началось

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что «реальная цена» ипотеки в России не выше 5% при официальной ставке в 9%, сообщает РБК. В своем заявлении он со ссылкой на Reuters написал, что к спаду экономики из-за коронавируса готовятся даже в консервативных банках Японии.

Армия и оружие Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Происшествия Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.