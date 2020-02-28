Экономика
Моя Москва.онлайнДерипаска назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что «реальная цена» ипотеки в России не выше 5% при официальной ставке в 9%, сообщает РБК. В своем заявлении он со ссылкой на Reuters написал, что к спаду экономики из-за коронавируса готовятся даже в консервативных банках Японии.
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с чего всё началось
Поводом для публикации Дерипаски послужило сообщение источников агентства Reuters, что Банк Японии решил изменить политику и отказаться от цели достигнуть инфляции в 2%, чтобы справиться с последствиями вспышки коронавируса.Forbes28 февраля в 10:39
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