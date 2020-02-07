Экономика
ИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить514
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия
Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт
Причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Политика
Лукашенко улетел из Сочи обиженный на Россию
В Красной поляне в Сочи накануне завершилась встреча двух президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Культура
Четвертый сезон «Очень странных дел» могут разделить на две части
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" от Netlix могут разделить на две части. Об этом сообщает портал Wegotthiscovered.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Музыка
Максим Фадеев презентовал песню «Гугуша» на русском языке
Чуть позже Фадеев согласился на просьбы поклонников, пообещав записать и подарить им эту песню на русском языке.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Происшествия
Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников
В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Армия и оружие
Российский «Лидер» оказался аутсайдером
Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Армия и оружие
Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией
В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.