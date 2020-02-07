Экономика
Газета.RuДерипаска усмотрел в действиях ЦБ подножку правительству Мишустина
Миллиардер Олег Дерипаска критически отнесся к тому, что ЦБ снизил ключевую ставку до 6%, уменьшив ее на 0,25%. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Бизнесмен считает, что финансовый регулятор таким образом дал "первую подножка" правительству премьера Михаила Мишустина.
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