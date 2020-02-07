Экономика
Комсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Кино
«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Армия и оружие
США заподозрили российский спутник в шпионаже
Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством. США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже.
Экономика
Банк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок
Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Энергетика
Российская группа «Сафмар» начала поставлять топливо в Белоруссию
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсуждают этот вопрос в Сочи. Никаких результатов переговоров пока нет.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР
Находящийся в Риме украинский президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джузеппе Конте закрыть "незаконные" офисы ДНР и ЛНР в стране.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой
Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Политика
Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико потребовали у него 3,7 млрд рублей
Инвестиционный фонд Pala Assets подал иск к бизнесмену Рустаму Тарико и потребовал у него 3,7 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
Общество
Минпромторг не станет ограничивать продажу медицинских масок в России
Министерство промышленности и торговли России не станет вводить ограничения на продажу медицинских масок из-за распространения нового типа коронавируса.
Футбол
Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»
По имеющимся данным, Беланда имел на руках предложение от казанцев, однако предпочёл отклонить этот вариант.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Валентина Юдашкина
Алла Пугачева вместе с внуками Валентина Юдашкина играет на пианино На встрече с друзьями Пугачева решила продемонстрировать свои навыки игры на пианино.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Армия и оружие
В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко
Боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВФУ, под руководством военного преступника Брыжинского, подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населенного пункта Золотое-5.
Культура
Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе
Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.