Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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Происшествия

Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
РБК 06:25
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
RT на русском вчера в 12:47
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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ 07 февраля в 20:07
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Точный бросок российского форварда "Монреаля" Ильи Ковальчука помог его команде в овертайме переиграть "Торонто".
Российская газета 00:10
Происшествия

В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
РИА Новости 00:39
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Культура

Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ

Регион online вчера в 17:44
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ 04:01
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Авто

В Индии дебютировала новая версия аналога Mercedes-Benz G-Class

В Индии за новую генерацию Force Gurkha попросят от 980 тыс. до 1,33 млн рупий, а это от 866 тыс. до 1,18 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 08:15
Наука

Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

ToDay News Ufa 07 февраля в 00:41
Происшествия

На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру, погибли два человека

По информации Отделения пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, 30-летний водитель «Фольксваген Поло», с обозначениями службы такси, при движении по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Кольцово врезался в движущийся впереди грузовой «МАЗ».
Kursk.com 04:08
Спорт

Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что взяла паузу в спортивной карьере.
Вести.Ru 06:30
Спорт

Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
Lenta.ru 06:40
Политика

В Совфеде оценили требования польского министра о репарациях

В январе Яблонский заявил, что Варшава обладает безусловным правом требовать от Москвы репарации за ущерб во время Второй мировой войны и последующую "советскую оккупацию".
РБК 06:08
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Происшествия

В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком в Кемеровской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 05:17
Киберспорт

EGS сделал скидку на Metro Exodus за неделю до выхода игры в Steam

Игра студии 4A Games изначальна должна была выйти в магазине от Valve, но позже разработчики подписали контракт с Epic Games на годовую эксклюзивность в EGS.
RuNews24.ru вчера в 02:14
Общество

Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Lenta.ru 06:32
Единоборства

Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
REGNUM 01:43
Кино

«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»

"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Kinonews.ru вчера в 03:31
Общество

Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess

Газета.Ru 02:14
Общество

В Испании подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Испании подтвердило второй случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
ТАСС 04:45
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 03:53
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Происшествия

В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой

Московский Комсомолец 04:35
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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