Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.

Происшествия В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Авто В Индии дебютировала новая версия аналога Mercedes-Benz G-Class В Индии за новую генерацию Force Gurkha попросят от 980 тыс. до 1,33 млн рупий, а это от 866 тыс. до 1,18 млн рублей.

Происшествия На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру, погибли два человека По информации Отделения пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, 30-летний водитель «Фольксваген Поло», с обозначениями службы такси, при движении по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Кольцово врезался в движущийся впереди грузовой «МАЗ».

Политика В Совфеде оценили требования польского министра о репарациях В январе Яблонский заявил, что Варшава обладает безусловным правом требовать от Москвы репарации за ущерб во время Второй мировой войны и последующую "советскую оккупацию".

Общество Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.

Единоборства Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.