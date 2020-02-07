Экономика
Комсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Происшествия
В Таиланде солдат устроил стрельбу
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Кино
Netflix перечислил запрещенные в разных странах фильмы
Стриминговая платформа Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах с 2015 по 2020 год.
Политика
Трамп уволил посла США в ЕС, давшего показания по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который свидетельствовал по делу об импичменте.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Энергетика
Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры
Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Экономика
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Хоккей
Сборная Чехии победила Финляндию на Шведских хоккейных играх
Чешские хоккеисты победили команду Финляндии на Шведских играх со счетом 3:1. Встреча состоялась на арене Ericsson Globe в Стокгольме.
Общество
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в США после посещения казино
Около 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз. Об этом сообщил телеканал WVUE.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Армия и оружие
НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Спорт
Большунов, Устюгов и Ретивых вышли в четвертьфинал спринта в Фалуне
От России в стадию четвертьфиналов пробились пять спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Андрей Краснов.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Происшествия
В Японии первый человек выздоровел после заражения коронавирусом
В Японии первый гражданин выздоровел после того, как заразился коронавирусом нового типа, передает ТАСС.
Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.