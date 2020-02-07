Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
Читать в источнике
Комментировать408

Подробнее о событии

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

В Таиланде солдат устроил стрельбу

РИА Новости 07:39
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Кино

Netflix перечислил запрещенные в разных странах фильмы

Стриминговая платформа Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах с 2015 по 2020 год.
Lenta.ru 01:09
Политика

Трамп уволил посла США в ЕС, давшего показания по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который свидетельствовал по делу об импичменте.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Энергетика

Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
REGNUM вчера в 07:00
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Спорт-Экспресс 07:05
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Экономика

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Коммерсантъ 05 февраля в 17:49
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Хоккей

Сборная Чехии победила Финляндию на Шведских хоккейных играх

Чешские хоккеисты победили команду Финляндии на Шведских играх со счетом 3:1. Встреча состоялась на арене Ericsson Globe в Стокгольме.
РБК 09:23
Общество

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 05:40
Происшествия

В квартире муниципального главы в Петербурге накрыли казино

REGNUM 06:28
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в США после посещения казино

Около 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз. Об этом сообщил телеканал WVUE.
Вечерняя Москва вчера в 23:14
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Происшествия

Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета

Lenta.ru 08:35
Армия и оружие

НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников

В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Газета.Ru вчера в 22:02
Спорт

Большунов, Устюгов и Ретивых вышли в четвертьфинал спринта в Фалуне

От России в стадию четвертьфиналов пробились пять спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Андрей Краснов.
Нева Спорт 08:08
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru вчера в 04:07
Происшествия

В Японии первый человек выздоровел после заражения коронавирусом

В Японии первый гражданин выздоровел после того, как заразился коронавирусом нового типа, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Авто

Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам

Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Тарантас Ньюс вчера в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное