Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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Футбол

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Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Принятое Комитетом министров Совета Европы решение о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации разочаровало Украину.
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В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек

В ходе столкновений и массовой драки на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 — пострадали, среди них есть полицейские.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Петербургские биологи раскрыли причины «парадокса хаоса» в воде

Ученые из России и Германии раскрыли причины «хаоса» в поведении водных экосистем.
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Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации рассчитывает, что совместное российско-индийское предприятие по производству автоматов АК-203 произведет первую партию оружия уже в течение 2020 года.
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Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией

Ранее сообщалось, что трое хоккеистов сборной России пропустят матч со Швецией на Евротуре.
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В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов

Радикальное движение "Талибан" готово к прямым переговорам с правительством Афганистана после подписания соглашения с США, обсуждается идея введения временного перемирия в стране на период переговоров, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 03:33
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Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Вести.Ru 05:08
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
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Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

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В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой

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Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Британская пловчиха сменит спортивное гражданство на российское

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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
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Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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