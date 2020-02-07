Экономика
Комсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
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