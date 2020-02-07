В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Политика Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Общество На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Хоккей Путин и Лукашенко сыграли в хоккей Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01.

Общество Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.

Общество Посольство выясняет наличие коронавируса у россиян на лайнере в Японии Посольство России в Японии пока не может сообщить, есть ли российские граждане среди новых инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама.

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Политика Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией «Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.