Экономика
Комсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде
Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Авто
Названы плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
Эксперты назвали плюсы и минусы модели в сравнении с конкурентами.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский траулер
У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Футбол
«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода
«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон».
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Футбол
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
Футболисты леверкузенского "Байера" переиграли дортмундскую "Боруссию" в матче 21-го тура чемпионата Германии, в котором команды забили на двоих семь мячей.
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01.
Происшествия
Спецназ потерял стрелка и заложников в Таиланде
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Общество
Посольство выясняет наличие коронавируса у россиян на лайнере в Японии
Посольство России в Японии пока не может сообщить, есть ли российские граждане среди новых инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах
31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Кино
Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Стриминговый сервис Netflix впервые навал фильмы, которые были запрещены к показу в ряде стран.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Политика
Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Футбол
Спартаковские качели: что команда Тедеско показала на турнире в Катаре
«Спартак» победил «Партизан» в матче Кубка Париматч Премьер (3:2) и завоевал трофей.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Кино