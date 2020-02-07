Экономика
КоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Читать в источнике
Оценить577
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Политика
Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Армия и оружие
В Донбассе затишья не получается
В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единоборства
Французский дзюдоист Ринер потерпел первое поражение за 10 лет
Известный французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за последние 10 лет.
Политика
В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске
Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
В 1996-м актер получил «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «12 обезьян» (1995).
Кино
Фильм «Достать ножи» получит продолжение
Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Политика
Минобороны опубликовала уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая
Военно-воздушные силы Тайваня сегодня предприняли попытку перехвата военных самолётов материкового Китая.
Общество
В Китае выявили вспышку птичьего гриппа
В провинции Сычуань, Китай, выявили вспышку птичьего гриппа H5N6.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Интернет
Дизайн приложений Google Maps был обновлен разработчиками
Разработчики обновили дизайн приложений Google Maps для владельцев iOs и Android-устройств в честь 15-летия.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Космос
Учёные придумали, как хоронить первых колонизаторов на Марсе
Учёные объединились с дизайнерами, чтобы придумать, как хоронить первых колонистов на Марсе.
Политика
Нетаньяху: Израиль не намерен ставить под угрозу «сделку века» Трампа
Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века».
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Кемеровской области
Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области выросло до двух.
Общество
Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин
Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
Футбол
Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место
Форвард и капитан национальной сборной России и питерского «Зенита» предложил некоторым клубным фанатам на играх сборной помалкивать, а свое мнение относительно конкретных игроков засунуть подальше.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.