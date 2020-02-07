Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.

Общество Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

Политика В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».

Политика Минобороны опубликовала уникальные фотографии советских полководцев Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.

Общество Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.

Экономика За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.

Футбол «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.

Политика Нетаньяху: Израиль не намерен ставить под угрозу «сделку века» Трампа Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века».