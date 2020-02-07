Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
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За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая

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В Китае выявили вспышку птичьего гриппа

В провинции Сычуань, Китай, выявили вспышку птичьего гриппа H5N6.
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Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области выросло до двух.
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Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин

Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
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Главный тренер «Барселоны»: «Команда улучшается во многих аспектах»

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