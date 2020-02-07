Экономика

URA.RuURA.RuДерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
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Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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Четвертый сезон «Очень странных дел» станет последним

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РИА Новости вчера в 15:03
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Газета.Ru вчера в 16:55
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Армия и оружие

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На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 07 февраля в 10:59
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Газета.Ru вчера в 21:55
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Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до десяти

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Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

Поправки были внесены в приказ Минздрава №4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".
Российская газета вчера в 23:30
Общество

В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели

Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.
Известия 02:18
Происшествия

В массовых беспорядках в селах Жамбылской области Казахстана участвовали почти 1 тыс. человек

Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявлял, что в драке участвовали около 300 человек.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Космос

Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса

ТК Звезда 06 февраля в 06:36
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
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Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

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В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
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Общество

Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess

Власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess, заявил глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Эхо Москвы 03:30
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости 02:45
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Армия и оружие

Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
Московский Комсомолец 00:30
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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