Экономика
URA.RuДерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить567
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Культура
Четвертый сезон «Очень странных дел» станет последним
В сети появилась информация о том, что предстоящий четвертый сезон сериала "Очень странные дела" станет последним, но он будет разделен на две части.
Армия и оружие
Т-90С подтвердил свое прозвище «летающий танк» в Индии
Боевая машина российской разработки легко брала различные препятствия, форсировала водные преграды, совершала многометровые прыжки, в очередной раз подтвердив, что недаром получила прозвище "летающий танк".
Происшествия
Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до десяти
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Здоровье
В России изменились правила назначения льготных лекарств
Поправки были внесены в приказ Минздрава №4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".
Общество
В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели
Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.
Происшествия
В массовых беспорядках в селах Жамбылской области Казахстана участвовали почти 1 тыс. человек
Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявлял, что в драке участвовали около 300 человек.
Космос
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Игры
Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Общество
В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
Общество
Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess
Власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess, заявил глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Экономика
Крупные российские банки готовятся снова снизить ставки по вкладам и кредитам
В двух банках из числа топ-10 сказали газете, что снизят ипотечные ставки уже на следующей неделе, другие два признались, что уменьшат доходность рублевых депозитов.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Армия и оружие
Назван самый защищенный в истории военный авианосец США
Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.