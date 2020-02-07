Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39
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В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек

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Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
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«Верона» нанесла поражение «Ювентусу» в матче чемпионата Италии

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Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

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Спорт

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На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
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«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Матч ТВ вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru вчера в 03:48
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Lenta.ru вчера в 23:36
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
РИА Новости вчера в 21:55
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости вчера в 15:55
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат 07 февраля в 13:17
Экономика

В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
RT на русском 07 февраля в 05:48
Происшествия

В Норильске произошёл пожар на шахте

RT на русском вчера в 22:29
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

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iReactor вчера в 17:07
Политика

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
РБК вчера в 15:30
Здоровье

Онколог раскрыл способы снизить риск заболевания раком

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
Московский Комсомолец вчера в 07:55
Происшествия

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек.
РЕН ТВ 00:14
Кино

Мутант из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»

NewInform вчера в 09:08
Общество

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Вести.Ru вчера в 21:30
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Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Авто

Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq

Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
CarsWeek.ru вчера в 15:49
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания 07 февраля в 06:30
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 07 февраля в 10:48
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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