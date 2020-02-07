Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

РИА Новости вчера в 12:04
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Армия и оружие

В Индии назвали недостатки истребителя Су-30МКИ

Поставки истребителей Су-30МКИ в Индию начались еще в 1997 году.
ГЛАС.RU 03:37
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Экономика

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Интерфакс вчера в 14:08
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
EastRussia 06 февраля в 18:36
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Общество

На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.
REGNUM 07:39
Политика

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
РИА Новости 07:17
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

Анна Бутурлина, озвучивавшая мультфильм «Холодное сердце-2», исполнит песню из этой анимационной ленты «Вновь за горизонт».
Орфей 03:24
Футбол

«Партизан» лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у «Спартака» после первого тайма

В Катаре закончился первый тайм товарищеского матча между московским "Спартаком" и белградским "Партизаном".
Вести.Ru 07:15
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru вчера в 12:07
Экономика

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
РБК вчера в 08:49
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости вчера в 04:39
Культура

В Венеции стартовал традиционный карнавал

Культуромания 06:20
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru 05:03
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
ToDay News Ufa 01:58
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Известия вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак послала Ивана Урганта

Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Paparazzi.ru вчера в 10:42
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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