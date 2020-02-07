Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.

Происшествия СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.

Общество На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.

Политика Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.

Армия и оружие Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Экономика Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем» Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Шоу-бизнес Ксения Собчак послала Ивана Урганта Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.