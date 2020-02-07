Экономика
КоммерсантъДерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Армия и оружие
В Индии назвали недостатки истребителя Су-30МКИ
Поставки истребителей Су-30МКИ в Индию начались еще в 1997 году.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Анна Бутурлина, озвучивавшая мультфильм «Холодное сердце-2», исполнит песню из этой анимационной ленты «Вновь за горизонт».
Футбол
«Партизан» лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у «Спартака» после первого тайма
В Катаре закончился первый тайм товарищеского матча между московским "Спартаком" и белградским "Партизаном".
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Космос
Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли
Культура
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».