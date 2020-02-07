Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Происшествия

Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек

Восемь человек погибли и ещё 40 получили ранения в результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
RT на русском 01:31
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Вести.Ru вчера в 08:27
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, которая расположена на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд – плюс 18,3 градуса по Цельсию.
Вести.Ru 00:55
Политика

Познер оценил идею упростить получение гражданства РФ иностранцам

Журналист Владимир Познер считает упрощение процедуры получения гражданства "хорошим" и он его поддерживает, сообщает НСН.
RuNews24.ru 00:56
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv вчера в 04:59
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
Происшествия

В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира

В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва вчера в 15:30
Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:51
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Газета.Ru вчера в 15:21
Культура

Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар»

Анна Бутурлина Стоит отметить, что песня Into the unknown из анимационного фильма "Холодное сердце 2" номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".
Вокруг ТВ вчера в 10:46
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Политическая Экспертиза 06 февраля в 04:12
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Фигурное катание

Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка

Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Российский Диалог вчера в 13:12
Общество

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Шоу-бизнес

Исполнитель песни «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в срыве карьеры

РИА Новости вчера в 16:51
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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