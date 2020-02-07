Экономика
Комсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Происшествия
Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек
Восемь человек погибли и ещё 40 получили ранения в результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Общество
В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, которая расположена на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд – плюс 18,3 градуса по Цельсию.
Политика
Познер оценил идею упростить получение гражданства РФ иностранцам
Журналист Владимир Познер считает упрощение процедуры получения гражданства "хорошим" и он его поддерживает, сообщает НСН.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Происшествия
В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Культура
Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар»
Анна Бутурлина Стоит отметить, что песня Into the unknown из анимационного фильма "Холодное сердце 2" номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Политика
Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Шоу-бизнес