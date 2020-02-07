Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
Читать в источнике
Комментировать446

Подробнее о событии

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
Кино

«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»

Экономика сегодня вчера в 09:34
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Вести.Ru 05:08
Политика

В МИД России оценили резолюцию Польши по Второй мировой войне

Польская резолюция о равной ответственности СССР и фашистской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает курс Варшавы на искажение истории, заявил глава Третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Тяпкин.
Газета.Ru 04:12
Кино

Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Томская школьница Диана Костырина за $1 выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга, сообщает РИА Томск.
Газета.Ru 04:14
Наука

В Туле разработали новую методику лечения стресса

Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
ГЛАС.RU вчера в 03:52
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

На Украине остались недовольны решением Совета Европы

Принятое Комитетом министров Совета Европы решение о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации разочаровало Украину.
REGNUM вчера в 17:09
Здоровье

В комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев

Прибывших из Китая петербуржцев начали госпитализировать в Боткинскую больницу.
АБН вчера в 06:18
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 03:53
Космос

Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
HotGeo вчера в 01:37
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

REGNUM 07 февраля в 20:29
Происшествия

В Сочи загорелась общеобразовательная школа

Российская газета 04:04
Происшествия

В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек

В ходе столкновений и массовой драки на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 — пострадали, среди них есть полицейские.
НТВ вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа

Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Вечерняя Москва 07 февраля в 23:39
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Гаджеты

В России начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

Planet Today вчера в 09:44
Энергетика

Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Lenta.ru вчера в 21:19
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Футбол

«Спартак» продлил контракт с Ещенко

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом, как это и предполагалось ранее.
Soccer.ru 03:11
Космос

Очередной корабль «Прогресс» отправится к МКС в конце апреля

Очередной грузовой космический корабль «Прогресс» по плану отправят к МКС в конце апреля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Политика Сегодня вчера в 21:00
Происшествия

Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Газета.Ru вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное