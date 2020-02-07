Экономика

RT на русскомRT на русскомДерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центрального банка, снизившего ключевую ставку на 25 б. п. — до 6% годовых. «Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС10:01

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости09:57

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Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

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Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК06:56

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