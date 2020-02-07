Экономика
RT на русскомДерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центрального банка, снизившего ключевую ставку на 25 б. п. — до 6% годовых. «Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.
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