Экономика
RT на русскомДерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центрального банка, снизившего ключевую ставку на 25 б. п. — до 6% годовых. «Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.
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Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Армия и оружие
В ООН назвали число иностранных террористов в Сирии и Ираке
До 27 тысяч иностранных террористов находятся в Сирии и Ираке, заявил замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков, выступая в Совбезе.
Экономика
Мировой спрос на нефть может достигнуть пика в 2041 году – МВФ
«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно в 115 миллионов баррелей в день, а затем начнет снижаться», — говорится в тексте доклада.
Общество
Высказывания Запашного в адрес фанатов направили на экспертизу
Болельщик московского «Спартака» Олег Семенов рассказал, что полиция Санкт-Петербурга выслала на рассмотрение экспертам дело с высказываниями руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного в адрес фанатов.
Теннис
Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации
В румынском городе Клуж-Напока завершился стартовый матч отборочного этапа Кубка Федерации по теннису между сборными России и Румынии.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Экономика
Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Авто
Представили Hyundai Creta нового поколения
Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новую Hyundai Creta.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Политика
В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Происшествия
СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве
Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге бутылкой с зажигательной смесью Никулинского суда в Москве, и объявили в розыск предполагаемого заказчика преступления, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
Футбол
Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов
Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.
Футбол
Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов. Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
Футбол
Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира
Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замыкает Неймар с зарплатой 3 миллиона евро в месяц.
Технологии
Солнечные батареи научат генерировать энергию даже ночью
Панели используют инфракрасное излучение, которое дает намного меньше энергии, но обещают, что за ночь им удастся генерировать примерно 25% от объема электричества, которое вырабатывает солнечная панель днем.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.