Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центрального банка, снизившего ключевую ставку на 25 б. п. — до 6% годовых. «Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Общество СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов» Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Общество Высказывания Запашного в адрес фанатов направили на экспертизу Болельщик московского «Спартака» Олег Семенов рассказал, что полиция Санкт-Петербурга выслала на рассмотрение экспертам дело с высказываниями руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного в адрес фанатов.

Теннис Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации В румынском городе Клуж-Напока завершился стартовый матч отборочного этапа Кубка Федерации по теннису между сборными России и Румынии.

Экономика Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Авто Представили Hyundai Creta нового поколения Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новую Hyundai Creta.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Шоу-бизнес Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.

Авто Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.

Происшествия СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге бутылкой с зажигательной смесью Никулинского суда в Москве, и объявили в розыск предполагаемого заказчика преступления, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.

Технологии Солнечные батареи научат генерировать энергию даже ночью Панели используют инфракрасное излучение, которое дает намного меньше энергии, но обещают, что за ночь им удастся генерировать примерно 25% от объема электричества, которое вырабатывает солнечная панель днем.