Россия «в условиях стабильности» способна за десять лет увеличить свой ВВП в 2,5 раза в рублевом выражении, считает миллиардер Олег Дерипаска. Для этого, по его мнению, необходимо среди прочего увеличить рынок облигаций, а также заняться транспортной и таможенной инфраструктурой.

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С чего всё началось Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет В условиях стабильности Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). РБК 00:43