Дерипаска назвал условия для повышения ВВП России в 2,5 раза за десять лет
Россия «в условиях стабильности» способна за десять лет увеличить свой ВВП в 2,5 раза в рублевом выражении, считает миллиардер Олег Дерипаска. Для этого, по его мнению, необходимо среди прочего увеличить рынок облигаций, а также заняться транспортной и таможенной инфраструктурой.В источнике
С чего всё началось
Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет
В условиях стабильности Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
РБК00:43