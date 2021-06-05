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Экономика

Дерипаска назвал условия для повышения ВВП России в 2,5 раза за десять лет

Россия «в условиях стабильности» способна за десять лет увеличить свой ВВП в 2,5 раза в рублевом выражении, считает миллиардер Олег Дерипаска. Для этого, по его мнению, необходимо среди прочего увеличить рынок облигаций, а также заняться транспортной и таможенной инфраструктурой.В источнике

С чего всё началось

Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет

В условиях стабильности Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
РБК00:43

Подробнее о событии

Дерипаска назвал условия для повышения ВВП России в 2,5 раза за десять лет

Коммерсантъ04:22

Дерипаска назвал ряд условий для удвоения ВВП России за десять лет

RT на русском03:11

Дерипаска назвал способ удвоения ВВП России за 10 лет

ПРАЙМ01:45

Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России за десять лет

РИА Новости02:36

Дерипаска назвал способ в два раза увеличить российский ВВП

URA.Ru01:19

Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России за десять лет

Lenta.ru01:15

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