Экономика

Lenta.ruLenta.ruДерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Почему надо поддержать Олега Дерипаску в его атаке на Центробанк

Русская Планета23 января в 10:45

Дерипаска: Банк России ответственен за стагнацию последних шести лет

Коммерсантъ22 января в 05:04

«Наш ЦБ увлекся тактикой «выжженной земли»: Дерипаска предложил реформировать задачи регулятора

Forbes22 января в 05:10

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Lenta.ru22 января в 08:33

Дерипаска предложил включить в задачи ЦБ экономический рост и снижение бедности

ТАСС22 января в 04:50

Дерипаска предложил расширить сферу ответственности ЦБ

Rambler News Service22 января в 03:35

Олег Дерипаска придумал, как реформировать Центробанк

News.ru22 января в 03:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Lenta.ru 11:00
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Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей

ИжевскИнфо.РУ 23 января в 06:19
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Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин не может помиловать гражданку Израиля

Ранее с просьбой о помиловании Наамы Иссахар к Путину обращался президент Израиля Реувен Ривлин.
Новые Известия вчера в 06:10
Здоровье

По каким симптомам понять, что у вас плохие сосуды

Как рассказала российский доктор, если вы испытываете укачивание, частые головокружения, потемнение в глазах при резких движениях, у вас непереносимость жары и ломота в суставах, слабость, учащенное сердцебиение, это может быть сосудистой дистонией.
Московский Комсомолец 23 января в 00:50
Общество

Текущий январь может стать самым теплым за последние 200 лет

Текущий январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Вечерняя Москва 07:39
Политика

В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 06:08
Происшествия

В Москве госпитализировали нескольких китайцев с высокой температурой

Пятерых граждан Китая с высокой температурой госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 14:27
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК вчера в 18:46
Футбол

«Монако» отказался продать Бен-Йеддера «Барселоне» за € 80 млн

Недавно представители каталонского клуба провели встречу с руководством «Монако», на которой предложили за Бен-Йеддера € 80 млн.
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Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Коммерсантъ 13:12
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

РИА Новости 14:05
Футбол

«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче

Российская газета 11:18
Политика

Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
REGNUM 13:48
Футбол

«Бавария» разгромила «Шальке» и сократила отставание от «РБ Лейпциг»

Чемпионат 14:22
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 23 января в 04:02
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год

25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Актуальные Новости 09:38
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
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Культура

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
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Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
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Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
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Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Российская газета вчера в 10:32
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
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Общество

WSJ: США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя

Власти США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации своих граждан, включая сотрудников консульства, из города Ухань, где зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 09:43
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Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
NewsFrol 04:45
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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