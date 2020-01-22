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Lenta.ruДерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Дерипаска предложил включить в задачи ЦБ экономический рост и снижение бедности
ТАСС22 января в 04:50
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