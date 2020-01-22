Экономика
Lenta.ruДерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Гаджеты
В Сети опубликовали фото приставки Xbox Series X
В Сети опубликовали снимки новой игровой приставки Xbox Series X, которая будет официально представлена в нынешнем году.
Футбол
«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев включён в заявку клуба на вторую часть сезона, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Политика
Хуснуллин назначен вице-премьером РФ
Президент России Владимир Путин назначил заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером России.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
Общество
Браудер рассказал об охотившихся за ним в Швейцарии российских шпионах
Швейцарская пресса сообщила о задержании двух шпионов из России, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе, находясь там под видом сантехников «Русского дома».
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Политика
Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.
Политика
Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора
Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора Члены Совета федерации (СФ) единогласно проголосовали за кандидатуру нового генерального прокурора — им стал бывший заместитель главы Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.
Кино
Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры
В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Политика
Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
Финансы
Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января
Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.
Спорт
Олег Матыцин назначен новым министром спорта
Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию
Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Авто
Раскрыты все российские цены на Kia Seltos
Пока компания Kia продолжает держать в секрете цены на все версии компактного кроссовера Seltos, порталу Seltos.Club удалось узнать их от одного из дилеров марки.
Футбол
Платини назначен советником президента FIFPro
Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
Кино
Фильм «Паразиты» удостоен премии Гильдии киноактеров США
Фильм «Паразиты», снятый режиссером Пон Чжун Хо, удостоен главной премии Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружили пищевую соль
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Кино
Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники
«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.