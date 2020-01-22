Экономика

Lenta.ruLenta.ruДерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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