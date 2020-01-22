Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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