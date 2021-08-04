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Дерипаска обвинил ЦБ в подрыве основ для экономического роста в России

Дерипаска заявил, что действия ЦБ спровоцируют возврат к «стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал».
Ведомости
Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние, добавил Дерипаска.
РИА Новости
«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — отметил Дерипаска.
РБК
Однако президент России Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.
РИА Новости

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