«Рубин» провел тренировку в Казани и улетел в Польшу

Стоит отметить, что «Рубин» уже не будет проводить сегодня в Польше предматчевую тренировку, а примет участие только в традиционном мероприятии для турниров УЕФА – предматчевой пресс-конференции.