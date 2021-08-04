ВедомостиДерипаска обвинил ЦБ в подрыве основ для экономического роста в РоссииДерипаска заявил, что действия ЦБ спровоцируют возврат к «стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал».ВедомостиРост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние, добавил Дерипаска.РИА Новости«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — отметил Дерипаска.РБКОднако президент России Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРадио 1ВесьмаОбщественная служба новостейСеверпостВятка-На-СетиНародные новостиНациональная служба новостейREGNUMИнвест-ФорсайтВестник КавказаФАНРамблерАБНАлтапрессРосбалтИА Красная ВеснаКапитал страныПодробнее о событии«Прощай, надежда»: в огород ЦБ прилетел очередной каменьNews.ruвчера в 10:36Дерипаска предрек россиянам еще большую бедностьURA.Ruвчера в 03:37Дерипаска обвинил ЦБ в подрыве основ для экономического роста в РоссииВедомостивчера в 05:56Олег Дерипаска обвинил ЦБ в создании условий для экономической стагнации в РоссииРИА Новостивчера в 05:08Дерипаска удивлен действиями Банка России, который «не слушается» правительствоРосбалтвчера в 04:43Дерипаска рассказал о подрыве основ для роста экономики в РоссииLenta.ruвчера в 03:52Дерипаска заявил, что ЦБ мешает «оживить» экономический рост в РоссииКоммерсантъвчера в 06:37Показать ещёОценить800Поделиться