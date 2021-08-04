«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — заявили в Роскомнадзоре.
Команда Unplugged Performance объявила, что модифицированная для гонок модель Tesla Model S Plaid, которая ранее выиграла гонку Pikes Peak International Hill Climb, установила новый рекорд для электромобилей на гоночной трассе Laguna Seca.
«Следователи СК РФ изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей», — сказала Петренко.