Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — заявили в Роскомнадзоре.