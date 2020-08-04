Политика

URA.RuURA.RuДерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций

2 фото
«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Дерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ

Интерфакс10:05

Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ

News.ru12:12

США хотят «отжать» группу «ГАЗ» у российских акционеров — Дерипаска

ИА Красная Весна12:09

Дерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций

URA.Ru12:04

Дерипаска: США пытаются отжать ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ

Коммерсантъ10:55

Дерипаска сравнил политику США против ГАЗа и TikTok

РБК12:55

Почему американцы хотят захватить ГАЗ

Нижегородская Правда01 августа в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек

REGNUM 12:46
225
Общество

ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
5
Футбол

«Химки» расторгли контракт с главным тренером клуба Сергеем Юраном

Подмосковные «Химки» расторгли контракт с теперь уже экс-тренером клуба Сергеем Юраном по обоюдному согласию.
Телеканал 360° 07:31
3
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Lenta.ru 06:46
190
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
202
Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
49
Политика

Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Общество

На митингах соперницы Лукашенко начались задержания

Lenta.ru 12:44
Футбол

Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку

Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 12:30
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
1,1K
Автоспорт

В Pirelli завершили поиск причин и подтвердили составы

В Pirelli завершили поиск причин разрушения шин в конце гонки в Сильверстоуне и подтвердили выбор составов на предстоящий Гран При.
F1news.ru 09:46
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
11
Наука

У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль

Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor 09:26
20
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
30
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в результате падения дельтаплана

Можайск, Московская область, 4 августа 2020, 15:46 — REGNUM В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.
REGNUM 08:46
4
Политика

Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
Происшествия

В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе

Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
113
Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
2
Общество

Более 100 тыс. петербуржцев официально признаны безработными

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 19:54 — REGNUM Число безработных в Петербурге превысило 102 тыс. человек.
REGNUM 12:54
6
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
404
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
28
Происшествия

ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet

ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet Федеральная налоговая служба активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети.
Коммерсантъ вчера в 18:13
10
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
546
Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб.— на проектирование, 64 млрд руб.— на затраты по финансированию и управлению магистралью.
Коммерсантъ вчера в 18:13
26
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
34
Здоровье

В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
98
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Газета.Ru 06:22
103
Игры

Final Fantasy XVI может стать эксклюзивом PlayStation 5

Пользователь ResetEra, который относительно точно предсказал анонсы июньской презентации Sony, заявил, что вскоре должен состояться анонс Final Fantasy XVI — и она будет либо полным, либо временным эксклюзивом PlayStation 5. Изначально продолжение популярной серии должны были показать в июне.
Игромания.ру 10:57
1
Политика

В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

REGNUM 08:15
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Горьковский автомобильный завод
Российская компания
Советское и российское автомобилестроительное предприятие, крупный производитель легковых, лёгких грузовых автомобилей, микроавтобусов и военной техники. Завод основан в 1932 году как Нижегородский автомобильный завод имени В. М. Молотова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное