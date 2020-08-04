Политика
URA.RuДерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций
«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона.
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Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Футбол
«Химки» расторгли контракт с главным тренером клуба Сергеем Юраном
Подмосковные «Химки» расторгли контракт с теперь уже экс-тренером клуба Сергеем Юраном по обоюдному согласию.
Телеканал 360° 07:31
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Футбол
Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку
Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 12:30
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Автоспорт
В Pirelli завершили поиск причин и подтвердили составы
В Pirelli завершили поиск причин разрушения шин в конце гонки в Сильверстоуне и подтвердили выбор составов на предстоящий Гран При.
F1news.ru 09:46
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor 09:26
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в результате падения дельтаплана
Можайск, Московская область, 4 августа 2020, 15:46 — REGNUM В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.
REGNUM 08:46
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Общество
Более 100 тыс. петербуржцев официально признаны безработными
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 19:54 — REGNUM Число безработных в Петербурге превысило 102 тыс. человек.
REGNUM 12:54
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Происшествия
ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet
ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet Федеральная налоговая служба активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб.— на проектирование, 64 млрд руб.— на затраты по финансированию и управлению магистралью.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Здоровье
В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса
Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Игры
Final Fantasy XVI может стать эксклюзивом PlayStation 5
Пользователь ResetEra, который относительно точно предсказал анонсы июньской презентации Sony, заявил, что вскоре должен состояться анонс Final Fantasy XVI — и она будет либо полным, либо временным эксклюзивом PlayStation 5. Изначально продолжение популярной серии должны были показать в июне.
Игромания.ру 10:57