Экономика

СолидарностьСолидарностьДерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян

Российский миллиардер Олег Дерипаска по итогам обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе написал в своем Telegram-канале: «Тактика «выжженной земли», которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности».
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Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
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Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере

Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
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«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии

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В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на нижеследующее.
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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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