Экономика
СолидарностьДерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян
Российский миллиардер Олег Дерипаска по итогам обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе написал в своем Telegram-канале: «Тактика «выжженной земли», которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности».
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«Банковский террор»: Михаил Делягин прокомментировал заявление Дерипаски о бедности
Новые Известия23 января в 03:40
Кубанский бизнесмен Дерипаска обвинил в бедности населения России Центробанк
Блокнот Краснодар23 января в 01:18
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Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты
Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперёд
Эксперты проекта «Бюллетень учёных-атомщиков» переместили стрелку часов Судного дня на 20 секунд впёред. Теперь они показывают 23:58:20.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Общество
Сергей Собянин рассказал о важности строительства Юго-Восточной хорды
Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря строительству ЮВХ столичные власти решат две важные проблемы: улучшат транспортную ситуацию и ликвидируют радиоактивные отходы.
Здоровье
Общежитие БГУ закрыли на карантин
Пятерых китайцев госпитализировали с респираторным заболеванием из общежития № 3 БГУ. Само общежитие закрыли на карантин, сообщает ТАСС.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Кино
Утечка показала, каким мог бы быть девятый фильм «Звёздные войны»
Режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода») подтвердил подлинность утечки концепт-артов, показывающих конец альтернативного девятого фильма «Звёздные войны».
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Политика
Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС
Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Армия и оружие
Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере
Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" с крупным счетом обыграла "Шальке" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде
Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Здоровье
Об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китайской Народной Республики (КНР)
В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на нижеследующее.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 54 человек.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ нужны трансферы, чтобы двигаться вперед»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клубу нужно подписать новых игроков.
Общество
Сотрудники торгпредства РФ вызваны в полицию Японии
Японская полиция потребовала явиться для дачи показаний двух сотрудников российского торгового представительства.
Армия и оружие
Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ
Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Шоу-бизнес
Сергей Семак скоро станет дедушкой
В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.
Армия и оружие
США назвали число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.