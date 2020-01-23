Экономика

СолидарностьСолидарностьДерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян

Российский миллиардер Олег Дерипаска по итогам обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе написал в своем Telegram-канале: «Тактика «выжженной земли», которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности».
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Дерипаска обвинял регулятор в стагнации доходов населения

Долг.рф23 января в 05:22

Почему надо поддержать Олега Дерипаску в его атаке на Центробанк

Русская Планета23 января в 10:45

Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России

Pravda.Ru23 января в 06:59

Миллиардер Олег Дерипаска назвал причины бедности россиян

Vologda-poisk.ru23 января в 22:36

«Банковский террор»: Михаил Делягин прокомментировал заявление Дерипаски о бедности

Новые Известия23 января в 03:40

Кубанский бизнесмен Дерипаска обвинил в бедности населения России Центробанк

Блокнот Краснодар23 января в 01:18

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает Банк России ответственным «за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности»

КМВ Новости22 января в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил темпы распространения коронавируса в Китае.
ТК Звезда 00:05
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Наука

Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей

ИжевскИнфо.РУ 23 января в 06:19
Политика

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Shraibikus News 24 января в 06:22
Технологии

В сети появилось видео с включением Sony PlayStation 5

Подробный анонс новой приставки состоится уже 5 февраля. В последнее время в сети появляется все больше подробностей о новинке.
ГЛАС.RU вчера в 07:08
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

РИА Новости 03:41
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости 24 января в 20:53
Авто

В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Picsnews.net 03:24
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
ProstoProSport вчера в 17:05
Футбол

Мамаев забил за «Ростов» в товарищеском матче с «Ригой»

Sports.ru 24 января в 09:58
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
РИА Новости 03:50
Единоборства

Украинский боксер укусил соперника с криком «Майк Тайсон»

Взгляд.ру 03:16
Футбол

Гаттузо: «Сарри создал из „Ювентуса“ идеальную машину для побед»

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ювентуса" в рамках 21-го тура Серии А.Сарри создал из "Ювентуса" идеальную машину для побед.
Soccer.ru вчера в 08:38
Здоровье

Коронавирус 2019-nCoV становится опаснее

Новый тип коронавируса 2019-nCoV приступил к процессу адаптации, поэтому возможность заразиться им увеличилась.
ФАН 03:59
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
Шоу-бизнес

Рита Дакота прокомментировала слухи о новом возлюбленном

Последние несколько дней в прессе обсуждают предполагаемого бойфренда Риты Дакоты — Федора Белогая.
Woman.ru вчера в 03:56
Культура

Леонид Парфенов отмечает 60-летие

Культуромания 03:54
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
РИА Новости 02:37
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Иранский провидец заявил, что приезжал в Россию по особому приглашению. Он не стал уточнять, кто именно сделал это особое приглашение.
НТВ 04:01
Теннис

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем

Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии.
Чемпионат 01:07
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском 24 января в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное