Экономика
СолидарностьДерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян
Российский миллиардер Олег Дерипаска по итогам обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе написал в своем Telegram-канале: «Тактика «выжженной земли», которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности».
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«Банковский террор»: Михаил Делягин прокомментировал заявление Дерипаски о бедности
Новые Известия23 января в 03:40
Кубанский бизнесмен Дерипаска обвинил в бедности населения России Центробанк
Блокнот Краснодар23 января в 01:18
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Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин оценил темпы распространения коронавируса в Китае.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Технологии
В сети появилось видео с включением Sony PlayStation 5
Подробный анонс новой приставки состоится уже 5 февраля. В последнее время в сети появляется все больше подробностей о новинке.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Авто
В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
Футбол
Мамаев забил за «Ростов» в товарищеском матче с «Ригой»
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков
Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
Футбол
Гаттузо: «Сарри создал из „Ювентуса“ идеальную машину для побед»
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ювентуса" в рамках 21-го тура Серии А.Сарри создал из "Ювентуса" идеальную машину для побед.
Здоровье
Коронавирус 2019-nCoV становится опаснее
Новый тип коронавируса 2019-nCoV приступил к процессу адаптации, поэтому возможность заразиться им увеличилась.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Шоу-бизнес
Рита Дакота прокомментировала слухи о новом возлюбленном
Последние несколько дней в прессе обсуждают предполагаемого бойфренда Риты Дакоты — Федора Белогая.
Культура
Леонид Парфенов отмечает 60-летие
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Политика
Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Иранский провидец заявил, что приезжал в Россию по особому приглашению. Он не стал уточнять, кто именно сделал это особое приглашение.
Теннис
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем
Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии.
Политика