Общество
ИзвестияДерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Защита бизнесмена просит суд обязать Навального заявить о недостоверности этой информации, а также взыскать с него символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. Адвокат уточнил, что ложную информацию о бизнесе Дерипаски Навальный разместил в своем YouTube-канале.
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Здоровье
Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Политика
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Гаджеты
Рейтинг лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu
Специалисты Master Lu заявили об обновленном списке 10 лучших смартфонов февраля нынешнего года.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
Авто
Skoda рассекретила самую быструю Octavia RS iV
Первая «заряженная» Octavia с гибридной силовой установкой разгоняется до «сотни» всего за 7,3 секунды и отличается от «обычной» Octavia не только внешне, но и внутри.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Политика
В США объяснили свои проблемы «вирусом Путина»
За восемь месяцев до президентских выборов в США миллионы американцев уже начали сомневаться в том, будут ли выборы свободными и честными, утверждает автор, объясняя, что такая неуверенность возникла благодаря «вирусу Путина».
Авто
Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России
2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Общество
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей
Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
Общество
В России из-за теплой зимы могут пересчитать плату за отопление
«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — уточнили в Минстрое.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Футбол
Чеферин отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона за то, что клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, передает The Guardian.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.