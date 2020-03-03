Общество
ИзвестияДерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Защита бизнесмена просит суд обязать Навального заявить о недостоверности этой информации, а также взыскать с него символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. Адвокат уточнил, что ложную информацию о бизнесе Дерипаски Навальный разместил в своем YouTube-канале.
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Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
Биатлон
МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми
Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Здоровье
Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Гаджеты
Недорогие смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10
Недорогие смартфоны китайской марки Huawei начали получать обновление оболочки EMUI 10 на базе мобильной операционной системы Android 10.
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Кино
Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»
Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Происшествия
Власти рассказали, почему произошел взрыв в Перми
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Игры
Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Общество
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
Игры
Death Stranding на PC получила защиту Denuvo
Кино
Появился трейлер мультфильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC.
Музыка
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
Американская певица Мадонна расплакалась от боли после падения со стула во время парижского концерта 28 февраля 2020 года.
Армия и оружие
Telegraaf: Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17
Газета Telegraaf пишет, что летом 2014 г. вооружённые силы Нидерландов разработали план по переброске 1000 голландских и 1000 австралийских военных на место крушения малайзийского «Боинга» (рейс MH17).
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Экономика
Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.