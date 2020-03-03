Защита бизнесмена просит суд обязать Навального заявить о недостоверности этой информации, а также взыскать с него символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. Адвокат уточнил, что ложную информацию о бизнесе Дерипаски Навальный разместил в своем YouTube-канале.

Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

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