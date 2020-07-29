Политика
REGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России. По его словам, пока ЦБ не видит существенного ухудшения ситуации в экономике страны, поэтому скорее всего не будет предпринимать решительных действий.
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с чего всё началось
По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций — всего четверо. Бизнесмен не назвал эту четверку по именам.РБК05:13
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Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям
Национальная служба новостей07:44
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
Общество
Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Экономика
«Норникель» сократил производство металлов до 17%
По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Технологии
Microsoft обновит дизайн меню «Пуск» для Windows 10 до конца ноября
NewInform вчера в 19:34
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Общество
Глава Минпросвещения определил формат обучения в школах с 1 сентября
Глава Минпросвещения отметил, что в конце учебного года вспышек коронавируса в школах РФ зафиксировано не было.
РЕН ТВ 27 июля в 19:16
Экономика
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
Общество
Роспотребнадзор назвал способ «моментально убить» коронавирус
Коронавирус моментально "убивается" кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:34
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз
Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз с момента пика заболеваемости - Собянин.
ТАСС 07:42
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Общество
Ефремов заработал более 32 млн рублей за четыре года в «Современнике»
За четыре года (с 2016 по 2020) Ефремов заработал в «Современнике» более 32 млн рублей.
ФАН вчера в 19:40
Футбол
Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат Зайцев
Новым генеральным директором «Химок» станет Александр Зайцев — муниципальный депутат и гендиректор «Арены Химки».
Sport24.ru 07:14
Энергетика
«Роснефть» договорилась с «Норникелем» по спорному газовому активу
«Норникель» поддержал предложение «Роснефти» о проведении аукциона на Турковский участок (включает Ушаковское месторождение; запасы — 54 млрд кубометров) с включением особых условий, которые просила нефтекомпания, говорится ее сообщении.
Коммерсантъ 06:57
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
Политика
Рейтинг Лукашенко оказался выше 72%
Рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко составляет 72,3%. Об этом сообщает «Общенациональное телевидение».
DixiNews 02:54
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Газета.Ru вчера в 04:32
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51