В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.

с чего всё началось

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Политика ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента. 11

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1K

Футбол Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,2K

Хоккей Василевский не позволил забить Баркову при выходе один в ноль Российский вратарь остановил выход форварда Александра Баркова один в ноль. Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. 1,1K

Политика Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Авто «АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest Отечественный автопроизводитель сообщил о том, что в дилерские центры бренда начали поступать универсалы LADA Largus Cross в спецверсии Quest. 173

Политика Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.

Экономика Китай стал крупнейшим импортером российского мяса Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году. 505

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Наука «Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 18

Шоу-бизнес Принц Уильям рассказал об ошибке с подарком для Кейт Миддлтон Принц Уильям рассказал об ошибке, которую совершил при выборе подарка для своей супруги Кейт Миддлтон.

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 110