Политика
REGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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с чего всё началось
В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.РБК05:13
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Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям
Национальная служба новостей07:44
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
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О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
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Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
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Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
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ToDay News Ufa 04:50
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В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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В Воронеже экс-борца с коррупцией осудили за мошенничество
РИА Новости 11:22
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Хоккей
Василевский не позволил забить Баркову при выходе один в ноль
Российский вратарь остановил выход форварда Александра Баркова один в ноль. Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Чемпионат 13:30
Музыка
Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек «Mira me bebe»
В среду, 29 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe".
Piter.tv 07:47
Общество
В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия
Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.
Интерфакс 11:40
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Политика
Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен
Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
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О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель сообщил о том, что в дилерские центры бренда начали поступать универсалы LADA Largus Cross в спецверсии Quest.
Моя Москва.онлайн 27 июля в 14:11
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
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Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Наука
«Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений
Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
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Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Принц Уильям рассказал об ошибке с подарком для Кейт Миддлтон
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Актуальные Новости 10:47
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 07:58
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Общество
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря штаба бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Алексея Урбана.
Медиазона 14:02
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11