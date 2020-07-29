Политика

REGNUMREGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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с чего всё началось

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК05:13

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Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями

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Дерипаска возмутился плохой борьбой России против санкций

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Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям

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Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

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Олег Дерипаска критикует российские власти за «пофигистичное отношение к международным санкциям»

Эхо Москвы11:21

Дерипаска назвал пофигистичной борьбу России с санкциями

News.ru05:57

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

РБК05:13
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Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
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Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn

В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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В Воронеже экс-борца с коррупцией осудили за мошенничество

РИА Новости 11:22
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Василевский не позволил забить Баркову при выходе один в ноль

Российский вратарь остановил выход форварда Александра Баркова один в ноль. Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Чемпионат 13:30
Музыка

Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек «Mira me bebe»

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe".
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Общество

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.
Интерфакс 11:40
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости вчера в 07:56
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
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«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель сообщил о том, что в дилерские центры бренда начали поступать универсалы LADA Largus Cross в спецверсии Quest.
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Политика

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
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Футбол

Месси стал лидером по количеству незабитых пенальти в XXI веке

Газета.Ru 03:01
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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«Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений

Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
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«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Принц Уильям рассказал об ошибке с подарком для Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал об ошибке, которую совершил при выборе подарка для своей супруги Кейт Миддлтон.
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря штаба бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Алексея Урбана.
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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