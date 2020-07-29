Политика
REGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России. По его словам, пока ЦБ не видит существенного ухудшения ситуации в экономике страны, поэтому скорее всего не будет предпринимать решительных действий.
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с чего всё началось
По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций — всего четверо. Бизнесмен не назвал эту четверку по именам.РБК05:13
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Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям
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