Политика

REGNUMREGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России. По его словам, пока ЦБ не видит существенного ухудшения ситуации в экономике страны, поэтому скорее всего не будет предпринимать решительных действий.
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с чего всё началось

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций — всего четверо. Бизнесмен не назвал эту четверку по именам.
РБК05:13

Подробнее о событии

Дерипаска возмутился плохой борьбой России против санкций

URA.Ru07:46

Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям

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Олег Дерипаска назвал «пофигистичным» отношение российских властей к международным санкциям

Эхо Москвы09:04

Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями

Lenta.ru06:20

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

REGNUM07:20

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

РБК05:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:26, Ашберн
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

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Армия и оружие

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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Армия и оружие

Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского МИД в Twitter.
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Интернет

«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
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Единоборства

Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года

Российская газета 08:13
Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Игры

Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности

3DNews 26 июля в 17:06
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Политика

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.
Piter.tv 08:31
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Футбол

Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения

Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
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Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
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Культура

Для жителей Снежинска откроют виртуальный концертный зал

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В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
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Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей

Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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