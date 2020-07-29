По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций — всего четверо. Бизнесмен не назвал эту четверку по именам.

с чего всё началось

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