Политика
REGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.РБК05:13
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Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям
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Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
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