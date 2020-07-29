Политика

REGNUMREGNUMДерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК05:13

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Олег Дерипаска критикует российские власти за «пофигистичное отношение к международным санкциям»

Эхо Москвы11:21

Дерипаска возмутился плохой борьбой России против санкций

URA.Ru07:46

Дерипаска назвал пофигистичной борьбу России с санкциями

News.ru05:57

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

REGNUM07:20

Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями

Lenta.ru06:20

Дерипаска раскритиковал власти РФ за «пофигистичное» отношение к санкциям

Национальная служба новостей07:44

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

РБК05:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Глава КГБ Белоруссии назвал задержанных россиян членами «ЧВК Вагнера»

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском российские граждане якобы являются членами «Частной военной компании Вагнера».
Взгляд.ру 12:22
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Общество

Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса

Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
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Гаджеты

Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Стоимость всех моделей iPhone 12 была раскрыта инсайдерами до официального анонса.
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Кино

Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала

Газета.Ru вчера в 10:47
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Шоу-бизнес

Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
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Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
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Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Lenta.ru 06:50
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
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Происшествия

Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

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Политика

Новым главой MI-6 станет дипломат Ричард Мур

Высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6, сменив на этом посту Алекса Янгера.
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«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано

Московский "Локомотив" уже согласовал переход 24-летнего форварда в стан "железнодорожников".
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CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы

CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
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Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
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Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
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Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
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Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
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Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
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Экономика

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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