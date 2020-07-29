В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.

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Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

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