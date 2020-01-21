Общество

РБКРБКДерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
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Олег Дерипаска
Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательВедомости 06:55

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