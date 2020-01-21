Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом.

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.

Политика Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.

Финансы Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).

Политика Бывший зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства Новым вице-премьером — главой аппарата правительства станет подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина по ФНС, замглавы службы Дмитрий Григоренко, рассказали три близких к правительству источника РБК.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Политика Песков: об идее дать право входа в РФ регионам других стран не слышал На вопрос об отношении к идее предоставления права регионам Украины и Белоруссии присоединяться к России, пресс-секретарь президента РФ Александр Песков ответил, что не знаком с этим предложением, в ходе своего общения 21 января с журналистами.

Политика Порошенко доставят на допрос силой Следователь Олег Корецкий Государственного бюро расследований Украины (ГБР) заявил о неявке на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и заявил о возможности его принудительного привода.

Энергетика Белоруссия закупила нефть у Норвегии Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.

Экономика Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.