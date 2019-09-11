с чего всё началось

Подконтрольная миллиардеру Олегу Дерипаске Группа ГАЗ после введения санкций погасила долги перед западными кредиторами, однако выданные в России кредиты в итоге оказываются на 20% дороже, сообщает РБК. По словам бизнесмена, долг перед Россией увеличился до $ 1,4 миллиарда.

Дерипаска посетовал на дорогие кредиты в России

Футбол Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.

Происшествия Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Энергетика Следующее заседание мониторинга ОПЕК+ пройдет в Вене 4 декабря Следующее заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, состоится в Вене 4 декабря, говорится в коммюнике по итогам сегодняшнего заседания.

Финансы В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.

Религия В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Политика Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова в США Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.

Политика Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».

Культура В Баку предложили провести на Урале «Дни азербайджанского кино» Минкультуры Азербайджана предложило провести в Екатеринбурге фестиваль "Дни азербайджанского кино", сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Фигурное катание Российские пары лидируют на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россияне Ксения Ахантьева/Валерий Колесов лидируют в соревнованиях пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Энергетика «Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.

Политика Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа» Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Финансы Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки.

Экономика ЦБ рассказал о кибератаке на российские банки из Бразилии Банк России зафиксировал "довольно серьезную" кибератаку на российские банки из Бразилии, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Политика Опубликовано фото шпиона Смоленкова Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.

Экономика Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.