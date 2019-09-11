с чего всё началось

Подконтрольная миллиардеру Олегу Дерипаске Группа ГАЗ после введения санкций погасила долги перед западными кредиторами, однако выданные в России кредиты в итоге оказываются на 20% дороже, сообщает РБК. По словам бизнесмена, долг перед Россией увеличился до $ 1,4 миллиарда.

Дерипаска посетовал на дорогие кредиты в России

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