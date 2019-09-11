Экономика
БИЗНЕС OnlineДерипаска посетовал на дорогие кредиты в России
Подконтрольная миллиардеру Олегу Дерипаске Группа ГАЗ после введения санкций погасила долги перед западными кредиторами, однако выданные в России кредиты в итоге оказываются на 20% дороже, сообщает РБК. По словам бизнесмена, долг перед Россией увеличился до $ 1,4 миллиарда.
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Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.РБКвчера в 10:10
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«Группа ГАЗ» расплатилась по кредитам на Западе с помощью займов в России
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