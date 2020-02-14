Политика
РИА НовостиДерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.RT на русском07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах
Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Футбол
Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола.
Технологии
Google случайно слила информацию об Android 11
Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована
Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы».
Культура
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса
Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели сирийских военных
В ведомстве напомнили о заявлении турецкой стороны, согласно которому в зоне деэскалации в Идлибе погибли 63 военных Сирии.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.