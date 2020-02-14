с чего всё началось

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Политика Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

Технологии Google случайно слила информацию об Android 11 Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Кино Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Общество Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.

Шоу-бизнес Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".

Политика Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.

Футбол РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.