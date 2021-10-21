Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд, с 2018 года Дерипаска находится под санкциями США) раскритиковал ЦБ за то, что тот якобы «инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют».

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