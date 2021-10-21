Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд, с 2018 года Дерипаска находится под санкциями США) раскритиковал ЦБ за то, что тот якобы «инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют».В источнике
«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период», — говорится в сообщении.
Польский премьер-министр заявил, что в скором времени многие европейские компании могут объявить себя банкротами, а миллионы семей окажутся на пороге нищеты из-за резкого роста цен на топливо. proprikol.ru Лукьянов подчеркивает, что Польша уже неоднократно говорила о необходимости суверенитета страны.
Во втором квартале 2021 года из крупных и средних российских компаний уволились 2,66 миллиона работников — рекордный показатель для данного периода как минимум с 2013 года, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанного на основании данных Росстата (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Городская дума Краснодара утвердила на внеочередном заседании 21 октября вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко на должность первого заместителя главы Краснодара, он будет исполнять обязанности мэра, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.