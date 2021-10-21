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Дерипаска посоветовал Банку России заняться криптовалютой всерьез

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд, с 2018 года Дерипаска находится под санкциями США) раскритиковал ЦБ за то, что тот якобы «инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют».В источнике

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Дерипаска призвал ЦБ серьезно заняться криптовалютами
Инвест-Форсайт06:04
Дерипаска посоветовал Банку России заняться криптовалютой всерьез
РБК06:02
Дерипаска призвал Центробанк «заняться всерьёз» растущим рынком криптовалют
News.ru04:36
Дерипаска призвал развивать криптовалюты в России
Москва 2405:13
Дерипаска призвал ЦБ заняться криптовалютой: «Пора открыть глаза»
Московский Комсомолец05:03
Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют всерьез
ПРАЙМ04:54
Дерипаска: Банк России должен всерьез заняться криптовалютой
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