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Дерипаска посоветовал властям РФ воспользоваться подорожанием перевозок из-за пандемии

Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал российским властям воспользоваться подорожанием контейнерных перевозок из-за пандемии.В источнике
Блокнот Краснодар
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Российский актер и блогер Станислав Садальский заявил, что на прощании с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским он не устраивал скандалов и не давал повода журналистам так говорить.
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