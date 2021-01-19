Стоимость бензина АИ-92 на АЗС в России за прошлую неделю выросла на 5 копеек

Розничная стоимость бензина на автозаправочных станциях в России за неделю с 10 по 17 января выросла на 0,11% или на 5 копеек за литр для АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей - до 44,03 рубля.