АБНДерипаска посоветовал властям РФ воспользоваться подорожанием перевозок из-за пандемииБизнесмен Олег Дерипаска посоветовал российским властям воспользоваться подорожанием контейнерных перевозок из-за пандемии.В источникеБлокнот КраснодарПРАЙМDeita.ruLenta.ruПолитическая ЭкспертизаАБНDiscover24URA.RuПодробнее о событииРоссийский миллиардер увидел возможность для прорываLenta.ru08:17Миллиардер рассказал, как России совершить экономический прорывПРАЙМ09:27Олег Дерипаска раскрыл простой способ получить «миллиарды экспортной выручки»Discover2409:17Дерипаска дал совет правительству, как спасти экономику РФURA.Ru09:42Дерипаска подсказал правительству способ поднять экономикуDeita.ru05:30Олег Дерипаска подсказал, как заработать миллиарды во время кризисаБлокнот Краснодар04:51Дерипаска посоветовал властям РФ воспользоваться подорожанием перевозок из-за пандемииАБН04:15Показать ещёОценить36КомментироватьПоделиться