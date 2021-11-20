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Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока Путина

Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
РБК
Дерипаска охарактеризовал Ходорковского как «лондонского сидельца» и отметил, что вся деятельность оппозиционно настроенного бизнесмена сводится лишь к повторению слова «транзит».
Эхо Москвы
Как считает бывший глава «ЮКОСа», уход действующего президента РФ с поста «спасет Россию».
Национальная служба новостей
Экс-глава ЮКОСа удивился, что «запрет тратить миллионы на Западе, работая чиновником в России», характеризуется как «гибридная война».
РБК

Подробнее о событии

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