Российские бизнесмены, основатель UC RusalОлег Дерипаска и экс-глава ЮКОСаМихаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
Инвестиционная фирма, связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером, помогла китайской компании приобрести у американской компании долю в одном из крупнейших кобальтовых рудников Tenke Fungurume, расположенном в Демократической республике (ДР) Конго.
Федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" – отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования, сообщает агентство РБК со ссылкой на телеграмму перевозчика.