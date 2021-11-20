Российские бизнесмены, основатель UC RusalОлег Дерипаска и экс-глава ЮКОСаМихаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
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"В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям", - признает Хендрикс.
В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступал в квалификации Гран-при Катара не с новым двигателем внутреннего сгорания, который впервые установили на его болид во время прошлого Гран-при Бразилии.