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Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока Путина

Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
РБК
Ходорковский накануне сказал в эфире «Эха Москвы», что Россию от неминуемого развала спасет только добровольный уход Путина с поста.
Эхо Москвы
Ходорковский равнодушен к трудностям российских граждан и уверяет своих сторонников, что причина всех проблем – в нынешнем президенте, считает Дерипаска.
Первый Севастопольский
Экс-глава ЮКОСа удивился, что «запрет тратить миллионы на Западе, работая чиновником в России», характеризуется как «гибридная война».
РБК

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