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Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока Путина

Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
РБК
В ответ Дерипаска написал
 в своем телеграм-канале, что «Ходорковский электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен».
Дождь
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Ходорковский накануне сказал в эфире «Эха Москвы», что Россию от неминуемого развала спасет только добровольный уход Путина с поста.
Эхо Москвы
Ответчик должен будет удалить информацию из видеоролика, выпущенного в 2019 году, а также в течение месяца опубликовать опровержение.
Эхо Москвы

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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