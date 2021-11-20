Российские бизнесмены, основатель UC RusalОлег Дерипаска и экс-глава ЮКОСаМихаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.
В минувший вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметил, что нулевые годы были вовсе не "золотым веком", а периодом сдерживания социальных потрясений после разрушения советской системы.
Премьер — министр Эстонии Кая Каллас в субботу ознакомилась с началом работ по возведению временных заграждений на первых участках границы с Россией в Нарве на северо-востоке страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.