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Дерипаска предложил провести пенсионную реформу

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в России нужно провести пенсионную реформу.
Коммерсантъ
В России необходимо провести новую пенсионную реформу.
REGNUM
"Нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник пенсионных платежей, не зависящий от федерального бюджета", - сказал предприниматель.
Газета.Ru
Дерипаска отметил
 в интервью, что нужны пассивные доходы, которые позволят спокойно зарабатывать людям до 45 лет.
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил провести в стране новую пенсионную реформу
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