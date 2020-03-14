Общество
РБКДерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Политика
Le Figaro (Франция): Эрдоган — достойный наследник османских султанов (Le Figaro)
Эрдоган же опирается сразу на два столпа: ислам и Османскую империю.
Авто
Эксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды
Автоэксперт Алексей Ревин рассказал о вреде "пенсионерского" стиля вождения.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Любопытно, что решение о переносе матчей было принято в пятницу, 13 марта, что вызвало шквал сарказма и критики в соцсетях со стороны болельщиков.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Армия и оружие
Истребители Су-35С засняли в боевом строю китайских J-20
Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Экономика
Песков призвал не ориентироваться на мнение Кудрина о росте бедности
Москва, 13 марта 2020, 14:45 — REGNUM Заявления главы Счётной палата Алексея Кудрина о ВВП и вероятном росте бедности являются мнением опытного экономиста, однако ориентироваться только на эту точку зрения нельзя.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Политика
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Гаджеты
Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP
Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
Политика
В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар напомнил гражданам США, что туалетная бумага не является эффективным средством для борьбы с коронавирусом.
Здоровье
В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано
Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
Общество
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Футбол
Во Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста
Напомним, в пятницу все турниры в стране были приостановлены из-за пандемии коронавируса.